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22 марта исполняется 81 год со дня Хатынской трагедии. В полдень вся Беларусь замерла в минуте молчания
Сегодня исполняется 81 год со дня Хатынской трагедии. Ровно в полдень вся Беларусь замерла в минуте молчания. В мемориальном комплексе нескончаемый поток людей и тысячи цветов как подтверждение: ничто не забыто. Живые цветы от представителей СМИ, делегации Белтелерадиокомпании легли к мемориалу "Непокоренный человек" и к Вечному огню. Хатынь - это история, которую невозможно стереть и переписать, как бы не пытались это сделать наши соседи. Факты говорят сами за себя.
Я бы хотел обратиться к внукам тех нацистов, давайте прямо говорить: к внукам и правнукам Гитлера, войска которого пришли сюда, к их пособникам белорусским, которые ходят сейчас по Варшаве и Вильнюсу с бело-красно-белым флагом, с которым встречали этих фашистских солдат в Минске (тому тысячи доказательств в наших архивах и в открытой прессе). Я бы хотел сказать, что нужно учить историю. Рано или поздно им будет очень стыдно и мучительно больно за поддержку неонацизма в Европе и за то, что они пытаются сделать с нами.
Представители общественных организаций, высшие должные лица и простые белорусы - сегодня здесь, в этот святой для каждого из нас день, те, кто понимает, что без нашей истории не будет будущего.
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