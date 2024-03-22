22 марта исполняется 81 год со дня Хатынской трагедии. В полдень вся Беларусь замерла в минуте молчания

Я бы хотел обратиться к внукам тех нацистов, давайте прямо говорить: к внукам и правнукам Гитлера, войска которого пришли сюда, к их пособникам белорусским, которые ходят сейчас по Варшаве и Вильнюсу с бело-красно-белым флагом, с которым встречали этих фашистских солдат в Минске (тому тысячи доказательств в наших архивах и в открытой прессе). Я бы хотел сказать, что нужно учить историю. Рано или поздно им будет очень стыдно и мучительно больно за поддержку неонацизма в Европе и за то, что они пытаются сделать с нами.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании