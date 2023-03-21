22 марта в "БелЭкспо" откроется XXХ Минская международная книжная выставка-ярмарка

Каждый год встречи в Минске дают очень хорошие результаты на будущее. Доля бумажных книг на российском рынке не изменилась: приблизительно три четверти рынка - это бумажные книги. Конечно, проблема репертуара, что читают? Но всегда читали больше, скажем так, женские романы, детективы, романтические истории. Редко увидишь человека, который сидит и читает "Фауста" Гете в метро. Но, тем не менее, я могу сказать, что молодые люди читают, а это очень важно. Значит есть будущее и у книги, и у общества.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству