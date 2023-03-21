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22 марта в "БелЭкспо" откроется XXХ Минская международная книжная выставка-ярмарка
Начиная с завтрашнего дня, белорусская столица превратится в книжную Мекку. Юбилейная Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется в "БелЭкспо" и продлится до конца недели. В тридцатый раз можно будет окунуться в мир книг.
Прологом стал Международный симпозиум литераторов. Диалог "Писатель и время" собрал представителей издательской индустрии и тех, кто виртуозно владеет слогом. Только в минувшем году в Беларуси выпущено 8 586 книг и брошюр общим тиражом 20 миллионов экземпляров. Сегодня книга доступна не только на бумаге, читателям предлагают аудио- и видеоформаты с дополненной реальностью. В топе участников сразу 20 стран, три сотни экспонентов. Ждем книжные бестселлеры из Узбекистана и Китая. Почетный гость - Россия. Все выставочные стенды будут апеллировать к Году мира и созидания, объявленному в нашей стране.
В пересчете на один миллион жителей Республика Беларусь лидер по изданию книг. В нашей стране книгоиздание не сбавляет темпы в отличие от общемировой и даже европейской тенденции, где из-за дороговизны производства физической книги, из-за дороговизны бумаги, других материалов снижается изготовление книг. У нас всегда этот показатель плюс-минус 20 миллионов. Это коэффициент больше двух книг на одного жителя нашей страны.
Каждый год встречи в Минске дают очень хорошие результаты на будущее. Доля бумажных книг на российском рынке не изменилась: приблизительно три четверти рынка - это бумажные книги. Конечно, проблема репертуара, что читают? Но всегда читали больше, скажем так, женские романы, детективы, романтические истории. Редко увидишь человека, который сидит и читает "Фауста" Гете в метро. Но, тем не менее, я могу сказать, что молодые люди читают, а это очень важно. Значит есть будущее и у книги, и у общества.
В рамках книжной выставки будет представлено много литературно-художественных премьер от Белтелерадиокомпании - Первого национального канала Белорусского радио и канала "Культура". Презентуют два десятка аудиокниг, а на главную сцену национального стенда журналисты пригласят литераторов, радийщиков, поэтов. Под знаком 80-летия трагедии Хатыни ждем трансляцию радиофильма-реквиема по книге Адамовича "Я з вогненай вёскі".
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