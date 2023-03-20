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В мемориальный комплекс "Хатынь" 22 марта из Минска будут курсировать автобусы

В мемориальный комплекс "Хатынь" 22 марта из Минска будут курсировать автобусы

22 марта, в день 80-й годовщины трагедии деревни Хатынь, в мемориальный комплекс будет организован маршрут автобуса Минск - мемориальный комплекс "Хатынь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.

По словам директора "Миноблпассажиртранс" Александра Кохно, автобусы средней вместимости, следующие до мемориального комплекса "Хатынь", будут отправляться от станции метро "Восток". Автобусы будут следовать по Логойскому тракту с остановочным пунктом "Карбышева" и "Агрогородок Лесной". По этому же маршруту автобусы будут следовать обратно. С расписанием автобусов и схемой движения можно ознакомиться на сайте "Миноблпассажиртранса".

На начальной точке маршрута стоимость проезда составит 6 рублей, далее она будет снижаться согласно расстоянию. Первый автобус по маршруту Минск - мемориальный комплекс "Хатынь" со станции метро "Восток" отправится в 12.30, последний - в 17.30.

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