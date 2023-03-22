22 марта в обновленном мемориальном комплексе "Хатынь" пройдут памятные мероприятия

К памятной скорбной дате по распоряжению главы государства в хатынском комплексе провели масштабную реконструкцию (год назад такое поручение дал глава государства).

Построили музей, восстановили и освятили православную часовню Рождества Пресвятой Богородицы, копию той, которая простояла на этой земле почти 200 лет, но была сожжена немецкими оккупантами. Сегодня в мемориальном комплексе пройдут памятные мероприятия. А ровно в 12:00 по всей стране минутой молчания почтят память жертв хатынской трагедии. Двери мемориального комплекса открыты для всех желающих. Первых посетителей примет и новый музей.