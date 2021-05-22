22 мая на связи с гражданами заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.



