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22 мая на связи с гражданами заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.

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