3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
22 мая начнется суд над Эдуардом Бабарико
Назначена дата судебного заседания по уголовному делу в отношении Эдуарда Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико,пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.
Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района. Первое судебное заседание состоится 22 мая 2023 года.
Эдуард Бабарико обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в уклонении от уплаты налогов, легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все