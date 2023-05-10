22 мая начнется суд над Эдуардом Бабарико

Назначена дата судебного заседания по уголовному делу в отношении Эдуарда Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико,пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд в выездном судебном заседании в помещении суда Минского района. Первое судебное заседание состоится 22 мая 2023 года.

Эдуард Бабарико обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в уклонении от уплаты налогов, легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.