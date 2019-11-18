3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
22 ноября в Вильнюсе перезахоронят останки К. Калиновского
Церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863 года состоится в Вильнюсе 22 ноября. В ней примут участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, президенты Литвы и Польши.
По этому поводу сегодня в МИД нашей страны был приглашен посол Литвы Андрюс Пулокас. Стороны оговорили организационные аспекты участия белорусской делегации в мероприятии. Также послу Литвы официально были переданы результаты проведенной в Беларуси экспертизы материалов с возможного места захоронения брата Кастуся Калиновского Виктора.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все