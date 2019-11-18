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22 ноября в Вильнюсе перезахоронят останки К. Калиновского

Церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863 года состоится в Вильнюсе 22 ноября. В ней примут участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, президенты Литвы и Польши.

По этому поводу сегодня в МИД нашей страны был приглашен посол Литвы Андрюс Пулокас. Стороны оговорили организационные аспекты участия белорусской делегации в мероприятии. Также послу Литвы официально были переданы результаты проведенной в Беларуси экспертизы материалов с возможного места захоронения брата Кастуся Калиновского Виктора.

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