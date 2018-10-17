22 октября исполняется 75 лет со дня ликвидации нацистами Минского гетто

Минск в преддверии трагической даты: 22 октября исполняется 75 лет со дня окончательной ликвидации нацистами Минского гетто. Скорбной дате будут посвящены дни памяти - они включат в себя траурный митинг на мемориале "Яма", вечер памяти бывших узников гетто и праведников народов мира, выставки, кинопоказы, конференции и круглые столы, посвященные холокосту. Ожидается участие зарубежных гостей: представителей Всемирного еврейского конгресса, членов еврейских общин Европы. Параллельно с Минском жертв холокоста в эти дни будут вспоминать в Израиле, США, Аргентине, Чехии и Южной Африке.

Одно из крупнейших в истории Второй мировой войны Минское гетто было создано в июле 1941 года. В нем содержались не только белорусские, но и евреи, депортированные из стран Европы. Более чем за 2 года от рук нацистов погибли 100 тысяч человек.