В Полоцке 22 рыбака едва не застряли на льдине на реке Западная Двина. На помощь им пришли спасатели, у которых в тот момент были внезапные учения, сообщает БелТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Инцидент произошел днем 15 марта на акватории Западной Двины в райцентре. Льдина с рыбаками внезапно отошла от берега. Вернуться на сушу им помогли работники МЧС, которые в этом водоеме отрабатывали учебную вводную по спасению условно тонущего человека.

Сначала мужчинам предложили самостоятельно сойти со льда, однако когда они попытались это сделать, лед стал обламываться. При помощи спасательной доски работники ведомства навели переправу, рыбаки оказались на берегу.

В результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели напоминают: при выходе на лед на человеке должен быть специальный жилет. Во время таяния ледяного покрова лучше отказаться от рыбалки на льду.