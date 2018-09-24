22 семьи из всех районов Минской области объединил конкурс "Властелин села". Участники приветствовали гостей на импровизированных подворьях с песнями и фирменными блюдами.

А опытность и хозяйственность демонстрировали во время особой спартакиады - кололи дрова, делали скамейки, на скорость запрягали лошадь.

Наталья Кузьмицкая узнавала секрет благополучия.

Трудолюбивые и хозяйственные родители, приветливые и искренние дети - именно такой знают в Вилейском районе дружную семью Ордяко. Познакомиться с ней смогли и гости областного конкурса "Властелин села". Хозяева хлебосольно приветствовали всех на своем подворье, приглашали к столу с домашними угощениями.

Через достижения, увлечения и традиции каждая из 22 семей представляла родной край. Например, свое подворье семья Кулик из Воложинского района украсила вытинанками и деревянными сундучками - в свободное время Ольга и Алексей любят создавать различные предметы интерьера своими руками.

А вот семья Гармаза из Минского района привезла с собой, кажется, все хозяйство, даже насесты - и каждый желающий попробовать собрать яйца и приготовить яичницу.

Однако в конкурсной программе не только песни, танцы и шуточные аттракционы. За титул "Властелина села" семьям пришлось действительно побороться.

Здесь происходит настоящая сельская спартакиада.

Самыми замысловатыми были задания эстафеты. Здесь все наоборот - жена забивала гвозди, муж пришивал пуговицы.