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22 семьи из всех районов Минской области объединил конкурс "Властелин села". Участники приветствовали гостей на импровизированных подворьях с песнями и фирменными блюдами.
А опытность и хозяйственность демонстрировали во время особой спартакиады - кололи дрова, делали скамейки, на скорость запрягали лошадь.
Наталья Кузьмицкая узнавала секрет благополучия.
Трудолюбивые и хозяйственные родители, приветливые и искренние дети - именно такой знают в Вилейском районе дружную семью Ордяко. Познакомиться с ней смогли и гости областного конкурса "Властелин села". Хозяева хлебосольно приветствовали всех на своем подворье, приглашали к столу с домашними угощениями.
Через достижения, увлечения и традиции каждая из 22 семей представляла родной край. Например, свое подворье семья Кулик из Воложинского района украсила вытинанками и деревянными сундучками - в свободное время Ольга и Алексей любят создавать различные предметы интерьера своими руками.
А вот семья Гармаза из Минского района привезла с собой, кажется, все хозяйство, даже насесты - и каждый желающий попробовать собрать яйца и приготовить яичницу.
Однако в конкурсной программе не только песни, танцы и шуточные аттракционы. За титул "Властелина села" семьям пришлось действительно побороться.
Здесь происходит настоящая сельская спартакиада.
Самыми замысловатыми были задания эстафеты. Здесь все наоборот - жена забивала гвозди, муж пришивал пуговицы.
По итогам всех испытаний пять лучших семей получили путевку в финал. Он состоится 29 сентября во время областного праздника "Дожинки". Победитель будет представлять центральный регион на республиканском этапе семейного конкурса "Властелин села".