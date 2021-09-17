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22 сентября - единый день приема граждан в Брестской области
Сенаторы продолжают единые дни приема граждан. Такие встречи с населением уже прошли в Минском районе, в Витебской области и в столице.На очереди - Брестская область: 22 сентября со своими вопросами жители города Ляховичи смогут обратиться спикеру верхней Палаты парламента Наталье Кочановой.
Всего же на связи в среду 13 сенаторов. При этом единый день - это нововведение. Пока его проводят раз в месяц. Формат актуальный. Например, в Минском районе приняли около 400 обращений.
В среднем на обсуждение одного вопроса уходит около 20 минут.
Хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Как показывает практика, отдельные проблемы решаются непосредственно на месте. 22 сентября озвучить свои вопросы можно будет в каждом районе Брестской области - в основном в первой половине дня. В Брестском горисполкоме член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Александр Карпицкий перед приемом граждан проведет прямую телефонную линию с 10 до 12 часов.
Предварительная запись будет осуществляться до утра 22 сентября включительно.
Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.
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