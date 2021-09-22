В Беларуси с 22 сентября начнут включать отопление в жилых домах

В квартиры и дома Минска сегодня приходит тепло. Подключение жилфонда столицы будет проходить в несколько этапов, процесс займет до 3 дней. С понедельника эстафету теплых батарей подхватили в детсадах, школах, больницах, музеях, библиотеках и гостиницах. Последние в очереди административные и промышленные здания.