22 сентября в единый день приема граждан встречи с населением проведут 13 сенаторов

Сенаторы продолжают единые дни приема граждан. Такие встречи с населением уже прошли в Минском районе, в Витебской области и в Минске.

На очереди Брестская область. Сегодня со своими вопросами жители города Ляховичи смогут обратиться к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой.

Всего же на связи сегодня 13 сенаторов. При этом единый день - это нововведение. Пока его проводят раз в месяц. Формат - актуальный. Например, в Минском районе приняли около 400 обращений.

В среднем на обсуждение одного вопроса уходит около 20 минут. Хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Как показывает практика, отдельные проблемы решаются непосредственно на месте. 22 сентября озвучить свои вопросы можно будет в каждом районе Брестской области с 11 часов.

В Брестском горисполкоме член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Александр Карпицкий перед приемом граждан проведет прямую телефонную линию с 10 до 12 часов по номеру: 8016 221 02 04.