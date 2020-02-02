22 температурных рекорда за первый февральский день

Вчера в Беларуси было не по-зимнему тепло. В Бресте воздух прогрелся до более чем 10 градусов, в Гродно - до 9 с плюсом. В Минске шел не свойственный для лютага дождь. Сегодня теплая погода сохранится, но ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Также будет дождливо и возможен туман. После прогнозируют похолодание.



