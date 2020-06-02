22 тонны гуманитарной помощи доставлены в Беларусь из Китая

В укреплении двусторонних контактов важным фактором является поддержка друг друга, особенно в непростое время. Это одна из составляющих и стратегического партнерства Беларуси и Китая. Так, очередной гуманитарный груз из дружественной страны доставлен сегодня в Беларусь. На борту самолета индивидуальные средства защиты, а также медоборудование - всего 22 тонны. Кстати, часть партии закупил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси, а также одна из частных компаний.



Наша съемочная группа встречала груз в аэропорту.





Гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь

Погодные условия не помешали планам летчиков - полет прошел по расписанию. Борт Ил-76 с гуманитарным грузом из Китая приземлился в Национальном аэропорту Минск в 11:10. Отметим, что это уже четвертая помощь от правительства Китая. А доставкой груза занимался уже сработавшийся тандем военных летчиков и МЧС Беларуси.

Спустя 18 часов полета белорусский военный борт Ил-76 на белорусской земле. Курсанты Университета гражданской защиты перегружают доставленные медикаменты в автотранспорт МЧС, после чего их развезут на склады Минздрава. Отметим, что формировали помощь с учетом потребностей нашей страны.

В составе гуманитарного груза средства индивидуальной защиты и медоборудование

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

"Конечно, приоритеты будут отдаваться тем регионам, которые сейчас наиболее напряженно ведут борьбу с инфекцией. На сегодняшний день к нам прилетают средства защиты, 100 кислородных концентраторов. Хочется поблагодарить и ЮНИСЕФ, и Wargaming, которые в очередной раз подставили плечо. Спасибо огромное".

Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

"Сегодня все оборудование, необходимое для борьбы пандемией, очень нелегко найти, потому что его покупает весь мир. Поэтому, конечно, было очень много переговоров. Но нам очень повезло, что у нас есть большой логистический хаб в Копенгагене, и они организовали эту поставку. Мы держали связь с Копенгагеном, у нас будет еще несколько таких поставок".

Напомним, в конце января, в разгар эпидемии коронавируса в КНР, наша страна отправила туда два самолета с помощью - лекарствами, масками, халатами, перчатками и средствами дезинфекции.

За четыре рейса в Беларусь из Китая доставили 100 т гуманитарной помощи

Уже ответные рейсы из Китая доставили более 100 тонн гуманитарной помощи в нашу страну.

Анатолий Долголевец, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"МЧС по распоряжению Главы государства осуществлена доставка уже четвертого гуманитарного груза из КНР. Хотелось бы поблагодарить МИД, Минобороны, китайскую сторону".



Партнерские и дружеские отношения