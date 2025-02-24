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23 февраля в Минске прошел "Забег настоящих мужчин": узнали, кто стал победителем
Отмечать праздники бегом в Беларуси стало уже традицией - не стало исключением и 23 Февраля. Около тысячи самых спортивных и активных любителей ЗОЖ вышли на старт "Забега настоящих мужчин".
Энергичные бегуны с отличным настроением и задором преодолели дистанцию в 3 км по дорожкам Центрального парка имени Максима Горького. Не помешал спортсменам даже легкий минус на термометре, причем многие не испугались февральской погоды и вышли на старт с голым торсом. Большинство бегунов преодолевали километры для настроения, но нашлись и те, кто бежал на результат. Так, победителем забега с результатом 9 минут 33 секунды стал Дмитрий Шкода.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
"Мы давно наблюдаем, что беговая культура белорусов растет. Это показывают такие праздники, как 23 Февраля, 8 Марта. В 2025 году 1 января любители бега собрались и пробежали символическую дистанцию".
Победителей и призеров наградили в разных возрастных группах. А ведь на "Забег настоящих мужчин" вышли даже бегуны старше 70 лет. А самому возрастному участнику Александру Баркову и вовсе 82 года. На финише всех без исключения ожидала солдатская каша, горячий чай, улыбки и объятия самых близких болельщиков.