23 городских пляжа открыли в Минске к летнему сезону

Инфраструктура для отдыха с акцентом на комфорт и безопасность - все 23 городских пляжа открыли к началу сезона в Минске. Их состояние и готовность оценили городские службы во время традиционного весеннего объезда территорий.



На пляжах столицы функционируют 8 спасательных станций. В купальный сезон, который официально продлится до 30 сентября, дополнительно будут работать еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом, все официально разрешенные зоны отдыха у воды находятся под пристальным контролем сотрудников ОСВОД.

По результатам мобильного мониторинга всех зон отдыха, находящихся в распоряжении районных администраций столицы, наивысшую оценку комиссии получил пляж № 5 на водохранилище Дрозды. Территорию обслуживает Московский район. К новому сезону здесь провели масштабный апгрейд.

Городские пляжи расположены в пяти основных зонах отдыха, все они оборудованы раздевалками, шезлонгами, беседками, спортплощадками и точками питания:

Заславское водохранилище (Минское море) - 8 пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). Находятся в районе г. Заславля / пос. Ратомка.

Цнянское водохранилище - 6 пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6). Расположены в жилом районе Зеленый Луг.

Водохранилище Дрозды - 5 пляжей (№ 2, 5, 6, 7, 8). Находятся в районе проспекта Победителей (рядом с аквапарком "Лебяжий").

Водохранилище Криница - 2 пляжа (№ 3, 4). Расположены рядом с Заславским водохранилищем.