23 городских пляжа открылись в Минске

Купальный сезон открыт в Беларуси! Большое внимание уделяется безопасности. На местах массового отдыха работают спасательные объекты ОСВОД.

В 2026 году в Минске появилось более тысячи единиц оборудования: беседки и лежаки, скамейки и кабинки для переодевания. Есть также новые спортивные и детские игровые площадки.

Аквасезон-2026 стартовал в белорусской столице. Всего в этом году отдыхающих примут 23 городских пляжа. На релакс-локациях столицы обновили лежаки, беседки, фотозоны, завезли чистый песок. Также появились новые спортивные и детские площадки. Отдых у воды стал еще более комфортным - с белорусской пропиской.

По итогам традиционного мобильного мониторинга всех зон отдыха, находящихся в столице, наивысшую оценку комиссии получил пляж № 5, на водохранилище Дрозды. Территорию обслуживает Московский район. До нового сезона здесь провели масштабную модернизацию. Отдыхающие сразу оценили акваапгрейд.

Игорь Цветков, начальник спасательной станции "Дрозды":

"На данный момент к станции "Дрозды" относятся действующие пляжи № 2 (это основной, большой), № 5, № 6, № 8 и № 9. Дальше в пляжной зоне установлены ограждения - так называемые буйки. Они нужны для того, чтобы за них не заплывали. Буйки выставлены на определенную глубину, которая в случае непредвиденной ситуации позволяет человеку коснуться дна и самостоятельно выйти на берег. Для детей у нас оборудованы детские купальни. Они также установлены на безопасную глубину, где ребенку будет комфортно".

Игорь Цветков

Ноу-хау столичных пляжей - кинопоказы под открытым небом, фотолокации и музыкальные оупен-эйр-встречи. На пляжах работают и фудкорты - почти 50 объектов торговли и общественного питания, а также более 30 точек по оказанию услуг проката.

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:

"В данный момент мы усиленно работаем, у нас дополнительно проводятся рейдовые мероприятия. Мы ходим по каждой акватории вместе с МЧС, БРСМ и милицией, предупреждаем людей. Все официальные зоны купания находятся под строгим контролем ОСВОДа. Кроме того, наши посты выставлены в запрещенных для плавания местах, где люди чаще всего нарушают правила безопасности".