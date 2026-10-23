23 октября состоится финал республиканского конкурса "Супербабушка"

История, в которой возраст - точно не главное. 23 октября в Беларуси состоится финал республиканского конкурса "Супербабушка". Каждая из участниц удивляет по-своему. И, как отмечают сами участницы, это не соперничество, а возможность обменяться опытом и подружиться.

Они успевают все: от работы и домашних дел до модельного дефиле и творческих номеров. Уже сегодня вечером 14 финалисток со всей страны поборются за звание "Супербабушка". Кстати, конкурс проводится впервые по инициативе Белорусского союза женщин.

Позади уже областные и районные испытания. Не менее насыщенно и волнительно прошла неделя подготовки к финальному шоу. С женщинами работали лучшие визажисты и хореографы. Их научили держать осанку и дефилировать, а еще уверенно чувствовать себя на сцене.

Татьяна Бурдак, финалистка республиканского конкурса "Супербабушка":

"Эмоции захлестывают. Все финалистки - чудесные женщины, чудесные бабушки и очень мудрые. Я люблю петь, поэтому я буду исполнять песню, которая так и называется "Супербабушка", в которой отражается все: моя жизнь, мои хобби, любовь к моей семье, особенно к моей внучке".

Татьяна Алексеюк, финалистка республиканского конкурса "Супербабушка":

"Дети и внуки не просто приедут меня поддержать, они будут участниками моего творческого номера. Только за это пока и волнуюсь, потому что все уже отрепетировали свои номера, а я еще пока нет. Вот, поэтому немножко тут мне волнительно. Главное, что я приняла участие в таком замечательном проекте".

Павел Вандеев, главный режиссер проекта "Супербабушка":

"Вся неделя была такой полной неожиданностью, потому что наши финалистки приехали в Минск и только здесь узнали, с какими артистами они выйдут на сцену, какие дефиле им предстоит продемонстрировать нашему многоуважаемому жюри. Ну и, конечно, этот проект не про профессионализм и не про моделинг, это про душевность, про тепло наших дорогих и уважаемых женщин. Самый главный этап - это творческий этап. Здесь они раскроют себя как бабушку, как женщину. Ну и, конечно, наша задача как режиссерской постановочной группы через серию дефиле показать, что бабушка - это современная, молодая, трендовая женщина, которая постоянно находится в молодежной среде, следует всем тенденциям".

Для них возраст - точно не главное. Важна энергия и поддержка родных. Уже сегодня вечером в зрительном зале финалисток будут поддерживать их самые родные и любимые - внуки и дети.

Кто заберет главный титул и станет первой в истории нашей страны "Супербабушкой", узнаем уже сегодня вечером. Обещаем следить за событиями, а самые яркие моменты финального шоу покажем уже в наших вечерних выпусках.