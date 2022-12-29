2370 детей посетили Главную елку страны во Дворце Республики

Во Дворце Республики сегодня состоялась Главная елка страны и поздравление от Президента.Посмотреть новогоднюю сказку приехали более 2 тысяч детей со всей Беларуси. Они загадывали желания, им дарили подарки, веселили, шутили и зажигали созвездие зубра - это тема новогоднего представления.Александр Лукашенко тоже удивил - восстанавливал новогоднюю справедливость. Деды Морозы остались в восторге. Яркие подробности - у Катерины Круталевич.

Помните, как в детстве мы ждали, когда дома поставят елку? Она не всегда была большая, но казалось, красивее ее нет. А потом мама или папа вдруг приносили билеты с работы на "праздник" где-нибудь в доме культуры, и там елка была уже до потолка и просто ослепляла. Даже не всегда хотелось загадывать желание, а просто стоять и смотреть, как переливаются игрушки, мигают гирлянды и чувствовать, что впереди тебя ждет что-то замечательное и никак не меньше. Так вот сегодня на Главной елке страны все было именно так.

29 числа, в канун Нового года, сюда, во Дворец Республики, всегда приглашают малышей со всей Беларуси. Это традиция - праздник, поздравление от Президента, подарки. Одновременно на представлении в зале больше двух тысяч зрителей. Самые взрослые -кадеты, в форме и уже такие серьезные. Младших школьников сложнее удержать на месте. Есть тот, кто билеты на елку заработал учебой и творческими талантами - лучшая мотивация из возможных.

Почему бы нет? Любые желания на елке должны сбываться. И они так трогательно и открыто про них рассказывают и обязательно добавляют, откуда приехали, чтобы Дед Мороз выполняя, не ошибся с адресом.

Все точно сбудется - обещают штатные волшебники.

Третий звонок -и малыши отправляются в зал. Каждый раз в сценарии Главной елки страны что-то новое - из дворца уже убегала Метелица, искали и находили новогоднее чудо, сегодня готовились зажигать созведие зубра. Но началось все вообще неожиданно. Президента, конечно, ждали, но не ждали, что он начнет с восстановления новогодней справедливости.

Вот просите чего-то у Деда Мороза: "Подарки, мол, дай-дай", а Деду Морозу ничего? Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки, там такие напитки новогодние, для взрослых, и сладости. Александр Лукашенко

Это взаимопонимание с залом у Александра Лукашенко очень естественное. Президент всегда легко находит общий язык с детьми, любит их искренне, это видно, и они отвечают ему тем же. Поэтому, наверное, в президентской речи прозвучит, что он волнуется за организацию волшебства. Но все стараются.

"Дорогие друзья! Мои юные друзья! Я хочу прежде всего вас поздравить с наступающим Новым годом - праздником волшебства, веселья и подарков, который вы начинаете встречать раньше всех - как только зажигаются елки в детских садах и школах", - сказал Александр Лукашенко.

Отдельное внимание - детям из Донбасса

Это традиция в Беларуси именно так подходить к поздравлению не только детей. Накануне бал во Дворце Независимости для молодежи. Обязательно, скажет Президент, с подарками поедут в дома престарелых. И сегодня в зале есть дети, чьи родители оставили их без попечения. Дети-сироты, дети из семей беженцев и дети из Донбасса. Для них это праздник, в первую очередь -в полной безопасности

Лукашенко: У нас болит сердце за миллионы детей

У белорусов болит сердце за миллионы детей, которые просят мира под Новый год, а не новую игрушку, заявил глава государства Александр Лукашенко. Он отметил, что в мире много детей, у которых нет домашнего тепла.

"Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, как вы делаете. А помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды, покушать, просят, чтобы было тепло в доме", - подчеркнул глава государства.

По словам белорусского лидера, эти элементарные вещи должны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка.

Наша земля и наши дети -приоритет, который не менялся за всю историю суверенной Беларуси. И вот его результат - счастливые семьи. Что может быть ценнее?

Мира и здоровья в 2023 году и успехов в учебе, с главным пожеланием от Президента согласятся все родители.

Глава государства поздравил собравшихся с наступающим праздником и заверил, что традиция проводить новогоднюю елку с главой государства останется.

Белорусский лидер также пожелал детям хорошего настроения, крепкого здоровья и успехов в учебе.

Главную роль в зале перехватывает сказка. С сюжетом, от которого перехватывает дыхание. С бабушкой и мамами в зале новогоднюю сказку смотрели и малыши из семей Ничипорчик, Куконенко и Федосюк. Летчики, отводившие самолет от Барановичей, и сотрудник группы "Альфа", застреленный на задании - эти трагедии 21 года останутся в истории белорусской государственности как символ мужества и преданности делу. Но жизнь продолжается, и вот они, мальчики и девочки, такие похожие на своих пап, мечтают и загадывают желания.

Все действительно по-настоящему. Волшебство ведь таким и становится, если в него искренне верить.