23 августа в Могилеве пройдет электронная ярмарка вакансий

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 23 августа, пишет БЕЛТА со ссылкой на управлениепо труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Мероприятие по поиску актуальных вакансий состоится на площадке e-vacancy.by. Электронный формат ярмарки вакансий даст возможность не выходя из дома провести активный диалог в онлайн-режиме с нанимателями. Соискатели смогут задать уточняющие вопросы и предоставить свое резюме. К поиску работы смогут присоединиться все категории граждан, в том числе молодежь.