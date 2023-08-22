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23 августа в Могилеве пройдет электронная ярмарка вакансий
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 23 августа, пишет БЕЛТА со ссылкой на управлениепо труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.
Мероприятие по поиску актуальных вакансий состоится на площадке e-vacancy.by. Электронный формат ярмарки вакансий даст возможность не выходя из дома провести активный диалог в онлайн-режиме с нанимателями. Соискатели смогут задать уточняющие вопросы и предоставить свое резюме. К поиску работы смогут присоединиться все категории граждан, в том числе молодежь.
После окончания электронной ярмарки доступ к актуальным вакансиям сохранится. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.
Электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00.
Фото: pixabay.com
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