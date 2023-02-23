23 Февраля - праздник для всего белорусского народа

Благодаря людям в погонах и всему белорусскому народу, сегодня мы живем под мирным небом и, пожалуй, как никто, знаем цену миру. Сегодня в память о защитниках Родины, которые пали за свободу и независимость, легли цветы к мемориалам. Подробности у Дарьи Рачко.

Цена свободы и независимости

Голодали почти неделю, спали стоя (если удавалось) и воду пили из лужи. В концлагерь "Озаричи" Владислав Биран попал, когда ему было всего 9. В комнате в 14 квадратных метров согнали 3 семьи, выжил только он и его мама.

Вот метка, пустил полицай на меня овчарку за то, что я хлеб поднял. И у меня полтора суток текла мозговая жидкость Владислав Биран, узник концлагеря

И после этого он пошел в медицину. Врач-офтальмолог один из немногих в мире делал операции на глазах у маленьких детей. Кандидат наук. Пишет статьи - у него 5 монографий, к нему до сих пор приходят за консультацией.

Сейчас он проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов. С концертом и искренними пожеланиями приехали студенты медуниверситета.

И чем дальше, тем больше пропасть. В попытках стереть страницы нашей истории, на которых чернилами о геноциде, об условиях в концлагерях о тех, кто отдал свою жизнь - как символ Победы, свободы и независимости - Беларусь утопает в цветах и помнит: это то, что будет всегда свято. Под гранитными плитами - могилы красноармейцев. Многие защитники Брестской крепости погибли в лагере "Ревир" - так называемом госпитале. В нечеловеческих условиях за десять месяцев существования лагеря в нем погибли 15 тысяч человек. На месте найденных могил установлен памятник. А сегодня молодежь дополнила мемориал табличкой с QR-кодом.

Нужно, чтобы молодежь знала об этом месте, понимала, где находится. Когда она эмоционально пропитывается, по-другому воспринимает патриотические мероприятия Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ

И кто, если не молодежь, будет на страже национальных интересов? В нашей стране хоть и выстроена эффективная система обороны, каждый должен уметь защитить свой родной дом.

Так сегодня в Минске стартовал чемпионат по стрельбе среди руководителей силовых структур и госорганов! На рубеже 17 команд. Стрельба из пневматического пистолета на 10 метров, из малокалиберной винтовки и пистолета Макарова на 25 метров - то, чем силовики должны по праву обладать на самом высоком уровне.

В прошлом году участие принимали 12 команд, в этом году - 17, на 30 % больше. Дмитрий Шустиков, заместитель председателя Спортивного комитета ВС Беларуси

Метко стреляют уже словом наши бойцы инфополя. Утро у них началось под бой барабанов - принимали поздравления с Днем защитников Отечества в Белтелерадиокомпании! Ритм на весь день на Макаенка, 9 заложили воспитанницы Минского дворца детей и молодежи.



На страже информационной безопасности

И настрой, и дух боевой заданы! Очень кстати, когда напряжение на фронтах информационных не сбавляет обороты.

Мне кажется, он (23 Февраля - прим.) опять такую военную окраску приобрел, потому что в мире неспокойно, и каждый из нас должен ощущать себя солдатом и защитником Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Когда на кону безопасность твоей страны. И как бы ни пытались нас спровоцировать - скинуть ракету, согнать всю натовскую технику к нашим границам, абы напугать, вывести на эмоции, решения принимаем только с холодной головой. Поэтому никакой агрессии и вражды. Но это с нашей стороны.