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23 февраля столичный зоопарк подготовил специальную акцию

Cтоличный зоопарк на праздник решил сделать особенный подарок. Военнослужащих приглашают на бесплатную экскурсию по животному миру. Достаточно взять с собой военный билет или удостоверение военнослужащего. Ждут в зоопарке не только представителей сильной половины человечества, но и всех, кто имеет отношение к военной службе и защите Родины.

В столичном зоопарке интересно не только детям, но и взрослым. Здесь можно увидеть более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси.

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