23 февраля столичный зоопарк подготовил специальную акцию

Cтоличный зоопарк на праздник решил сделать особенный подарок. Военнослужащих приглашают на бесплатную экскурсию по животному миру. Достаточно взять с собой военный билет или удостоверение военнослужащего. Ждут в зоопарке не только представителей сильной половины человечества, но и всех, кто имеет отношение к военной службе и защите Родины.