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23 февраля в Беларуси ожидается до -24°С
Ночные морозы до 24 градусов и гололедица ожидаются в Беларуси 23 февраля, пишетsb.by.
В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 градусов по юго-западу до минус 24 по северо-востоку. Днем ожидается 0 - минус 5, по западу - плюс 1-3 градуса. В северо-восточных районах температура воздуха охладится до 6-8 градусов мороза.
Фото:pixabay.com
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