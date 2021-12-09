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23-го декабря домик Деда Мороза откроется в парке Горького, 25-го - в Минском зоопарке
Встреча со сказочным персонажем накануне новогодних праздников! Домик Деда Мороза в столичном парке Горького откроется 23-го декабря. Песни, игры, хороводы вокруг елки - детей также ждет и зимнее представление. В приемные дни каждый гость будет приходить индивидуально (по предварительной записи). Слушать песни и стихотворения Дед Мороз будет с 10:30 утра до половины седьмого. В выходные и праздничные дни помогать ему будет Снегурочка. В почтовом ящике можно оставить письмо. Так ребенок получит желанный подарок от белорусского Санта Клауса, а перед этим персональное приглашение. Работать "зимняя усадьба" будет до 9 января.
Усадьба Деда Мороза откроется в Минском зоопарке 25 декабря
Зимнее вдохновение и новогоднее настроение подарят и в Минском зоопарке. Домик Деда Мороза будет работать с 25 по 30 декабря. Гостить главный персонаж будет с 10 до 17 часов. Кроме встречи детей ждет экскурсия по столичному "зверополису".
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