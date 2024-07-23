23 июля в Беларуси прогнозируются грозы и сильные дожди

Грозы и сильные дожди прогнозируются 23 июля в Беларуси, пишет БЕЛТА.



Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, а на западе республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Местами, а утром и днем по Брестской и Гродненской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем по западу местами ожидаются сильные дожди.



В утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, днем умеренный, при грозах порывистый, утром и днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха прогреется до плюс 23-29 градусов.