ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

23 июля в Беларуси прогнозируются грозы и сильные дожди

23 июля в Беларуси прогнозируются грозы и сильные дожди

Грозы и сильные дожди прогнозируются 23 июля в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, а на западе республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Местами, а утром и днем по Брестской и Гродненской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем по западу местами ожидаются сильные дожди.

В утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, днем умеренный, при грозах порывистый, утром и днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха прогреется до плюс 23-29 градусов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все