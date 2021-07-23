23 июля вступила в силу новая редакция закона о здравоохранении

Аккредитация для государственных медучреждений, развитие телемедицины и особенности выдачи больничных - все эти моменты закреплены в новой редакции закона о здравоохранении. Сегодня документ вступил в силу.

Что касается аккредитации, она нужна для подтверждения оснащенности оборудованием и квалификации персонала. Словом, госмедучреждениям предстоит доказать возможность оказывать те или иные виды помощи. Речь об акушерстве и гинекологии, родовспоможении, анестезиологии и реанимации, а также хирургии. Аккредитацию предстоит пройти не только крупным центрам, но и больницам в регионах.

Законом вводится новый вид экспертизы - экспертиза качества медицинской помощи, которая будет проводиться для выявления нарушений при оказании медпомощи при летальных исходах, по жалобам и в иных случаях, установленных Минздравом.

Что касается самих медиков, за ними закреплено право на обоснованный профессиональный риск.

Также сегодня начинает работать востребованная услуга – дистанционные консультации. Телемедицина позволит не выходя из дома попасть на прием, провести консилиум, получить рецепт.