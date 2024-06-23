23 июня в Беларуси будет дан старт мероприятиям информационно-просветительской акции "Дорогами славы", посвященной 80-й годовщине Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион". Акция проследует по маршруту линии фронта: с востока на запад. Первая точка - Светлогорский район. Там расположен мемориальный знак, посвященный началу операции "Багратион" и легендарному прорыву фронта. Запланированы автопробег, возложение цветов к памятным местам, кинолекторий с просмотром фильма "Время вернуться".

Цель наша - доставить штандарты, почтить память, оцифровать место сражения. Будет рассказано, сколько принимало участников, какие фронты принимали, какие подвиги совершили наши бойцы, сколько было погибших. Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"



Молодежь, не забывайте эту историю, любите свою родину, не забывайте тех, кто отдал на алтарь Победы и освобождения нашей Беларуси свои молодые прекрасные жизни.