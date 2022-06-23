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23 июня в эфире "Беларусь 1" смотрите большое интервью Сергея Лаврова

Выгораживание киевского режима Западом, неспособность принять альтернативную точку зрения и изменения геополитического мироустройства. Актуальными мнениями по широкому спектру международной повестки с телеканалом "Беларусь 1" поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Полную версию эксклюзивного интервью главы российского МИД смотрите 23 июня в вечернем эфире - сразу после "Панорамы".

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