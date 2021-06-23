23 июня в Минске открывается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021

Ударные беспилотники, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, бронетанковая техника, системы ПВО и многое другое.

Сегодня в Минске открывается десятая выставка MILEX. На площади в 16 тысяч квадратных метров будут представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция у нашей страны - организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, выставляют свыше 300 образцов техники и вооружений. Почти половина из них - это новинки, а значит передовые технологии.

Владимир Королев - один из немногих, кто накануне побывал на выставке до ее открытия.

Высадиться на крышу здания, занять его периметр и держать оборону. Сегодня любая выставка - это не просто павильоны с экспонатами, целое шоу. Накануне здесь прошла генеральная репетиция церемонии открытия.

Центральный павильон выставки - у ЗАО "Белтехэкспорт". Многие из экспонатов здесь способны работать на расстоянии. Это беспилотные аппараты, в том числе и ударный вертолет, а также передовая система видеонаблюдения. Умные камеры и сейчас охраняют экспозиции "Минск-Арены".

В основе белорусской экспозиции принципиально новые высокотехнологичные образцы вооружения. Это средства огневого поражения - от реактивных систем залпового огня до стрелкового оружия и боеприпасов, легкобронированная техника с различными боевыми модулями, наземные и воздушные роботизированные платформы, боевые геоинформационные системы и многое другое. Из общего количества белорусских экспонатов (а их более 300) половина - новинки. 60 новых разработок и технологий представит Национальная академия наук.

Чем ниже летит, тем сложнее обнаружить, но для военных нет ничего невозможного. На выставке представлена целая линейка РЛС для обнаружения маловысотных целей. Большинство этих машин работает в автоматическом режиме без участия оператора.

Всего по приглашению белорусской стороны выставку посетят более тридцати официальных делегаций из двадцати одной страны мира. И это не просто гости форума. На выставке планируется заключение многомиллионных контрактов. Но, как показывает практика, зачастую подробности того, кто и что будет покупать, для журналистов остаются в тайне.