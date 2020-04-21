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23 капсулы доставили в областную библиотеку в Минске
Память, которая объединяет поколения. К тематическим акциям, посвященным 75-летию Великой Победы, присоединяются десятки жителей центрального региона. Так, символические горсти земли с воинских захоронений собрали в каждом районе Минской области. Сегодня 23 капсулы доставили в областную библиотеку в Минске. В мае их перенесут в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.
Кстати, акция объединила все регионы нашей страны. 118 капсул из каждого района будут хранить память об отважных подвигах героев Великой Отечественной войны.
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