Память, которая объединяет поколения. К тематическим акциям, посвященным 75-летию Великой Победы, присоединяются десятки жителей центрального региона. Так, символические горсти земли с воинских захоронений собрали в каждом районе Минской области. Сегодня 23 капсулы доставили в областную библиотеку в Минске. В мае их перенесут в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.



Кстати, акция объединила все регионы нашей страны. 118 капсул из каждого района будут хранить память об отважных подвигах героев Великой Отечественной войны.



