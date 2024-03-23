23 марта 2024 года - новая страница в истории Беларуси

23 марта 2024 года - день, который войдет в историю. Первая женщина суверенной Беларуси отправилась в космос.

Марину Василевскую в основной экипаж выбрали из нескольких тысяч претенденток. Вместе с ней с научной миссией на Международную космическую станцию отправились командир и уроженец нашей страны Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Кстати, позывной экипажа - "Казбек". За прямой трансляцией космического события следили десятки тысяч человек. Обратный отсчет вели и в эфире телеканала "Беларусь 1".

Запуск корабля "Союз МС-25" прошел успешно, и летательный аппарат был выведен на орбиту. Добираться до МКС он будет по двухсуточной схеме сближения, Марина Василевская и Олег Новицкий проведут на станции 12 суток.