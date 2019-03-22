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23 марта в Минске субботник

Минск обновляется после зимы! Завтра в столице субботник, благоустроят парки, дворы и улицы. Сезон по наведению порядка начал Октябрьский район. А теперь инициативу подхватят и другие районы. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства приводят в порядок места отдыха, детские площадки, мемориальные комплексы. Присоединиться к доброму делу могут и жители.

Изменятся также и зеленые зоны. Во многих районах столицы появятся семейные аллеи.

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