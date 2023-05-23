23 мая Лукашенко проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения, пишет БЕЛТА.

В числе участников мероприятия - руководство Министерства здравоохранения, губернаторы и начальники областных управлений по здравоохранению, ректоры медицинских вузов, главные врачи больниц различного уровня, директора некоторых республиканских научно-практических центров.

О планах провести совещание по вопросам здравоохранения глава государства заявил 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Президент пообещал встряхнуть отрасль и навести там порядок. Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на состояние дел в учреждениях здравоохранения на местах: "В первую очередь нужно посмотреть туда. Там основной наш люд, который мы должны лечить, если хотим равенства, справедливости и хотим считаться социальным государством".

Белорусский лидер подчеркнул, что отечественная медицина многое может. "Я уже не говорю про пересадку органов, протезирование. Чего стоит ДНК-вакцина для лечения опухоли головного мозга и лимфомы у детей, - отметил он. - Вместе с россиянами разработали и успешно применяем спинальные системы для хирургического лечения тяжелых деформаций и повреждений позвоночника". Президент поставил задачу, чтобы эти и другие разработки внедрялись и максимально использовались. "И в больших городах, и в районных центрах. Как и все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности, - подчеркнул он. - Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле".

В течение продолжительного времени работу медицинских учреждений по всей стране по поручению главы государства проверяла межведомственная рабочая группа. Ее участники - медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом, - фокусировались на эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению. При необходимости к работе группы привлекались руководители и специалисты республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций, а также другие лица, обладающие соответствующей квалификацией и практическим опытом.