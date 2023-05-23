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23 мая Лукашенко проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения

23 мая Лукашенко проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения, пишет БЕЛТА.

В числе участников мероприятия - руководство Министерства здравоохранения, губернаторы и начальники областных управлений по здравоохранению, ректоры медицинских вузов, главные врачи больниц различного уровня, директора некоторых республиканских научно-практических центров.

О планах провести совещание по вопросам здравоохранения глава государства заявил 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Президент пообещал встряхнуть отрасль и навести там порядок. Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на состояние дел в учреждениях здравоохранения на местах: "В первую очередь нужно посмотреть туда. Там основной наш люд, который мы должны лечить, если хотим равенства, справедливости и хотим считаться социальным государством".

Белорусский лидер подчеркнул, что отечественная медицина многое может. "Я уже не говорю про пересадку органов, протезирование. Чего стоит ДНК-вакцина для лечения опухоли головного мозга и лимфомы у детей, - отметил он. - Вместе с россиянами разработали и успешно применяем спинальные системы для хирургического лечения тяжелых деформаций и повреждений позвоночника". Президент поставил задачу, чтобы эти и другие разработки внедрялись и максимально использовались. "И в больших городах, и в районных центрах. Как и все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности, - подчеркнул он. - Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле".

В течение продолжительного времени работу медицинских учреждений по всей стране по поручению главы государства проверяла межведомственная рабочая группа. Ее участники - медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом, - фокусировались на эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению. При необходимости к работе группы привлекались руководители и специалисты республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций, а также другие лица, обладающие соответствующей квалификацией и практическим опытом.

Александр Лукашенко анонсировал создание соответствующей рабочей группы еще 5 декабря 2022 года, принимая с докладом руководство Министерства здравоохранения. Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественным и доступным лечением всех граждан страны: "В ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы".

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