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23 мая Лукашенко проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая проведет совещание по актуальным вопросам здравоохранения, пишет БЕЛТА.
В числе участников мероприятия - руководство Министерства здравоохранения, губернаторы и начальники областных управлений по здравоохранению, ректоры медицинских вузов, главные врачи больниц различного уровня, директора некоторых республиканских научно-практических центров.
О планах провести совещание по вопросам здравоохранения глава государства заявил 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Президент пообещал встряхнуть отрасль и навести там порядок. Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на состояние дел в учреждениях здравоохранения на местах: "В первую очередь нужно посмотреть туда. Там основной наш люд, который мы должны лечить, если хотим равенства, справедливости и хотим считаться социальным государством".
Белорусский лидер подчеркнул, что отечественная медицина многое может. "Я уже не говорю про пересадку органов, протезирование. Чего стоит ДНК-вакцина для лечения опухоли головного мозга и лимфомы у детей, - отметил он. - Вместе с россиянами разработали и успешно применяем спинальные системы для хирургического лечения тяжелых деформаций и повреждений позвоночника". Президент поставил задачу, чтобы эти и другие разработки внедрялись и максимально использовались. "И в больших городах, и в районных центрах. Как и все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности, - подчеркнул он. - Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле".
В течение продолжительного времени работу медицинских учреждений по всей стране по поручению главы государства проверяла межведомственная рабочая группа. Ее участники - медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом, - фокусировались на эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению. При необходимости к работе группы привлекались руководители и специалисты республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций, а также другие лица, обладающие соответствующей квалификацией и практическим опытом.
Александр Лукашенко анонсировал создание соответствующей рабочей группы еще 5 декабря 2022 года, принимая с докладом руководство Министерства здравоохранения. Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественным и доступным лечением всех граждан страны: "В ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы".
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