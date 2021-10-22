23 октября в Беларуси пройдут прямые телефонные линии

Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.