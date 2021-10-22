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23 октября в Беларуси пройдут прямые телефонные линии
По традиции в Беларуси пройдут прямые телефонные линии.
Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.
На связи в эту субботу будет и министр культуры Анатолий Маркевич.
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