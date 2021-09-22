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А. Червяков ответит на вопросы граждан в Бешенковичском райисполкоме 23 сентября

Руководители госорганов проведут в сентябре выездные приемы. Министр экономики Александр Червяков 23 сентября на вопросы граждан ответит в Бешенковичском райисполкоме.

На 30 сентября запланирован прием граждан министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским в Вилейском райисполкоме.

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