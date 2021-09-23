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23 сентября смотрите специальный репортаж АТН "Киллер для депутата"

Комитетгосбезопасности задержал человека, свозившего на территорию Беларуси оружие для террористических групп. Ему удалось сделать несколько схронов. Как специалист он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них.

Сыщики вышли на боевика, расследуя дело семьи Войтеховичей, забросавшей дом депутата Гайдукевича коктейлями Молотова. О них на "Беларусь 1" рассказывалина прошлой неделе. В этот раз история практически от первого лица.

Смотрите специальный репортаж АТН "Киллер для депутата" сегодня на "Беларусь 1" в вечернем выпуске новостей и в программе "Панорама".

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