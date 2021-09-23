23 сентября смотрите специальный репортаж АТН "Киллер для депутата"

Комитетгосбезопасности задержал человека, свозившего на территорию Беларуси оружие для террористических групп. Ему удалось сделать несколько схронов. Как специалист он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них.