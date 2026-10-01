24 обвиняемых в зале № 600 Дворца правосудия - как готовили Нюрнбергский процесс

В зале суда № 600 Дворца правосудия в Нюрнберге, в помещении площадью порядка 250 кв. м, в ноябре 1945 года начался первый Международный военный трибунал над высшим эшелоном руководства нацистской Германии.

Вопрос о наказании нацистских преступников встал еще в начале войны. СССР теряла территорию за территорией, но уже летом 1941 года многие жители страны стали задумываться, как наказать напавших на Советский Союз.

Путь к Нюрнбергу был долгим и весьма непростым, он прошел сквозь десятки крупных военных сражений - от вероломного нападения на СССР, защиту Брестской крепости, обороны Могилева, Гомеля, битвы за Москву, через Сталинград, Курскую дугу, Беларусь до боев за Берлин и завершился капитуляцией нацистской Германии.

Советский Союз провел колоссальную работу в подготовке и проведении военного трибунала. Она началась еще до первых весьма осторожных разговоров о процессе. Летом 1942 года руководитель отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Георгий Александров составил докладную записку о необходимости создания комиссии по учету преступлений немецких оккупантов. Копия документа была направлена высшему руководству страны, в том числе секретарям ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову, первому секретарю Московского горкома и обкома ВКП(б) Александру Щербакову и Наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову.

Ключевая идея докладной записки - создать при Совете народных комиссаров подразделение с особыми полномочиями, которое бы аккумулировало нацистские преступления, совершенные на оккупированной территории Советского Союза. Идею поддержал Генсек ЦК Иосиф Сталин.

2 ноября 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР была официально образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Председателем комиссии был назначен Николай Шверник. В нее вошли близкий соратник Сталина Андрей Жданов, нейрохирург Николай Бурденко, писатель Алексей Толстой, летчица Валентина Гризодубова.

Но еще до создания ЧГК советская пресса активно разыгрывала карту одного из руководителей нацистской Германии Рудольфа Гесса. Его называли министром без портфеля и заместителем фюрера по партии. В мае 1941 года Гесс перелетел в Великобританию с целью заключить мир с нацистской Германией, но был арестован английской стороной.

"Сталин таким образом показал мировой общественности, в том числе англичанам, что уже на данном этапе ничто не мешает судить нацистских преступников даже первой величины, оказавшихся в руках, и Гесс также не является исключением", - отметил историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте России Олег Матвеев.

Препятствием стала позиция союзников - судить будем, но после войны, однако Советский Союз окончания войны ждать не стал. Первые процессы над нацистскими преступниками и их пособниками прошли уже в 1943 году. В июле - в Краснодаре, в августе - в Краснодоне, где судили палачей "Молодой гвардии", в декабре - в Харькове.

Во второй половине октября 1943 года в Москве прошла конференция, на которой была озвучена мысль о том, что главных нацистских преступников будет судить Международный трибунал: "Они будут наказаны совместным решением правительств-союзников. Остальных в местах совершения преступления, то есть немецкие офицеры и солдаты, совершившие преступления на оккупированной территории, будут переданы в те страны, где они совершили преступления. Их будут судить по законам этих государств".

По итогам конференции была подписана декларация. Документ продемонстрировал единство союзников в разгроме нацизма и наказании военных преступников.

"Был в СССР указ Президиума Верховного Совета СССР 1943 года, которым устанавливалась уголовная ответственность для нацистских преступников, виновных в убийствах мирного населения, красноармейцев, шпионов, перебежчиков. Но юридически в уголовном законодательстве Советского Союза статьи, предусматривающей ответственность за геноцид, еще не было", - обратил внимание начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Януш.

Началась работа над уставом Международного военного трибунала. В его основу были заложены итоги Московской конференции. Устав был принят в августе 1945 года. Его подписали представители четырех стран - СССР, США, Великобритании и Франции.

Одна из статей документа гласила: постоянное место суда должно быть в Берлине, а первый процесс должен пройти в Нюрнберге. Баварский город до войны был столицей национал-социализма и городом съездов партии Гитлера.

Ярослав Безлепкин, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

"В Нюрнберге были приняты так называемые расовые законы, которые открыли путь для нацистской политики геноцида. Кроме того, в этом же городе проходило достаточно много нацистских мероприятий, поэтому для союзников было принципиально важно выбрать город, ассоциировавшийся с духом Германии".

Нюрнберг входил в американскую зону оккупации Германии, поэтому административно-техническое обеспечение трибунала было за США. Сотрудников трибунала обслуживали американские повара, работники прачечных и транспорта. Военная полиция Соединенных Штатов отвечала за безопасность Дворца правосудия, тюрьмы и зала № 600. Перед началом процесса в зале № 600 прошла масштабная реконструкция - его значительно расширили, чтобы разместить сотни свидетелей, а также порядка 300 журналистов, фотографов и кинооператоров более чем из 30 стран. Советский Союз представляли 35 корреспондентов.

Но главное - был построен закрытый коридор, соединивший зал с тюрьмой, где находились нацистские преступники. Переход гарантировал безопасную и скрытную доставку подсудимых на заседание. Дверь, через которую в зал заходили обвиняемые, сохранилась и до наших дней.

6 октября 1945 года главные обвинители стран-победителей подписали обвинительный акт в отношении 24 главных военных преступников нацистского режима. Трибунал открылся 18 октября 1945 года в Берлине. На первом заседании военным преступникам были вручены обвинительные заключения.

Как на скамье подсудимых оказался высший эшелон руководства нацистской Германии. Об итогах судебного процесса в Нюрнберге смотрите подробнее в фильме "Нюрнберг. Процесс века".

Главное фото: РИА Новости