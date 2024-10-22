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24 октября члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Могилевской области

Единый день приема граждан в Могилевской области 24 октября проведут члены Совета Республики.

Предварительная запись осуществляется до 23 октября включительно с 9 до 17 часов. Телефоны можно найти на сайте ведомства.

Парламентарии посетят 14 районов Могилевской области, где встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы, а также помогут разрешить волнующие вопросы.

Единый день приема граждан в 14 населенных пунктах Могилевской области:

  • г. Быхов
  • г. Кличев
  • г. Круглое
  • г. Климовичи
  • г. Чаусы
  • аг. Полыковичи
  • г. п. Хотимск
  • г. Славгород
  • г. Костюковичи
  • г. п. Краснополье
  • г. Кричев
  • г. Чериков
  • г. Мстиславль
  • г. п. Глуск
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