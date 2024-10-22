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24 октября члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Могилевской области
Единый день приема граждан в Могилевской области 24 октября проведут члены Совета Республики.
Предварительная запись осуществляется до 23 октября включительно с 9 до 17 часов. Телефоны можно найти на сайте ведомства.
Парламентарии посетят 14 районов Могилевской области, где встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы, а также помогут разрешить волнующие вопросы.
Единый день приема граждан в 14 населенных пунктах Могилевской области:
- г. Быхов
- г. Кличев
- г. Круглое
- г. Климовичи
- г. Чаусы
- аг. Полыковичи
- г. п. Хотимск
- г. Славгород
- г. Костюковичи
- г. п. Краснополье
- г. Кричев
- г. Чериков
- г. Мстиславль
- г. п. Глуск
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