24 журналиста проходят суровую школу Сил специальных операций в проекте Минобороны "Военкор-2026"

Журналисты могут не только держать в руках микрофоны. 24 репортера почти на неделю сменили редакционные будни на армейский полигон, чтобы пройти суровую школу Сил специальных операций и научиться работать в условиях, максимально приближенных к боевым.

Уникальный проект Минобороны "Военкор-2026" продолжается.

По легенде, группа журналистов, передвигаясь на БТРах, подрывается. Противник пытается их психологически дестабилизировать и захватить в плен.

Каски и броня - их внешняя защита. Еще важнее то, что находится у них внутри. Принятие быстрых решений и ясность ума - все это может помочь сохранить жизнь журналисту в сложной ситуации и его коллегам. Нужно и важно проводить такие психологические тренинги, потому что паника убивает быстрее всего.

Психологическая устойчивость - это профессиональный инструмент. Она помогает не только выжить, но и сохранить объективность. Ведь нужно видеть картину целиком, не поддаваясь эмоциям.

После психологической полосы все благополучно вернулись в лагерь.

Мероприятие в 2026 году вышло на международный уровень. Прибыли наблюдатели из Таджикистана и Кыргызской Республики.

Толкун Раимжанов, представитель Министерства обороны Кыргызской Республики:

"Посмотрел, взял на вооружение и уверен, что по прибытию будем использовать взятый опыт здесь в том же направлении по военной корреспонденции".

"Военкор-2026" продолжается. Напомним, это 5-дневная подготовка журналистов в условиях, приближенных к боевым. Такие учения стали хорошей ежегодной традицией, которую поддерживает Министерство обороны Беларуси.