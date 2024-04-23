24 апреля "Беларусь 1" запустит прямую трансляцию из Дворца Республики

24 апреля в Минске стартует главное политическое событие года - Всебелорусское народное собрание. Форум объединит представителей всех слоев населения и сфер деятельности и определит вектор развития страны на ближайшее будущее, расставит акценты и поставит задачи для экономики и общества.

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