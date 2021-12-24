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24 декабря западные христиане отмечают Сочельник и ожидают восхода Вифлеемской звезды

У западных христиан сегодня Сочельник. Вместе со всем миром праздник Рождества Христова встретят белорусские католики и протестанты. Завершается адвент. Поделиться сакральной и загадочной атмосферой ожидания восхода Вифлеемской звезды прямо сейчас готова и съемочная группа "Беларусь 1".

Корреспондент Наталья Бордиловская в эти минуты находится в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске (видео).

Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 3" продолжат праздничный эфир и завтра. Утром смотрите тематический выпуск проекта "Існасць", а в 18:05 трансляция из Ватикана - Послание и Благословение Папы Франциска "Граду и миру".

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