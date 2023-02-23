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24 февраля узнаем имена еще одной четверки полуфиналистов шоу "Фактор.by 60 +"
Имена еще одной четверки полуфиналистов шоу "Фактор.by 60 +" - узнаем завтра вечером в прайм-тайм на "Беларусь 1".
Зрителей ждет заключительный эпизод телекастингов, когда звездное жюри формирует дюжину полуфиналистов. Уже 8 артистов заняли свои почетные места в следующем этапе проекта. А с замыкающей четверкой еще предстоит определиться. В проекте участвуют народные таланты. За короткое время любителей в профессионалов превратили специалисты от педагогов по вокалу, сценречи и пластики до постановщиков номера. Участники исполнят шлягеры. И самое главное - учителя, рабочие, дальнобойщики с приставкой "экс" исполнят свою давнюю мечту о сцене.
Кто меня надоумил, так это секретарь нашей школы, где я работаю. Она как-то случайно шла, потом зашла ко мне в аудиторию и говорит: "Послушайте, а Вы знаете, что сейчас идет "Фактор.by 60+". Я говорю: "Да ты чего, Маша, не может быть". Она говорит: "Да, посмотрите". И осталось 4 дня до подачи. Я говорю: "Все, поеду".
Поближе с народными героями познакомимся совсем скоро. В эту пятницу в 20:45 включайте "Беларусь 1". Свой вердикт звездные судьи озвучат после всех выступлений участников. Напомним, телезрители в голосовании участвовать не будут. Не пропустите третий эпизод шоу "Фактор.by 60+" - такого вы точно еще не видели!
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