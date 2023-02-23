24 февраля узнаем имена еще одной четверки полуфиналистов шоу "Фактор.by 60 +"

Кто меня надоумил, так это секретарь нашей школы, где я работаю. Она как-то случайно шла, потом зашла ко мне в аудиторию и говорит: "Послушайте, а Вы знаете, что сейчас идет "Фактор.by 60+". Я говорю: "Да ты чего, Маша, не может быть". Она говорит: "Да, посмотрите". И осталось 4 дня до подачи. Я говорю: "Все, поеду".

Евгений Ткаченок, участник шоу "Фактор.by 60+"