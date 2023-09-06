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24 иностранца получили белорусское гражданство. Как это было
Приняли присягу на верность Беларуси - 24 иностранца сегодня в торжественной обстановке получили белорусское гражданство и поклялись быть верными и преданными нашей стране. В основном это беженцы, которые по определенным обстоятельствам вынуждены были покинуть свою родину. Среди них граждане России, Украины, Эфиопии, Армении, Азербайджана, Ливана, Нигерии.
Для нас это тоже очень многое значит. Во-первых, это такой хороший маркер, который показывает, что жители других стран хотят жить в нашей стране, в Беларуси - в самой безопасной, социальной, в стране для народа. Поэтому, конечно, очень приятно, когда обращаются к главе государства с просьбой предоставить белорусское гражданство.
Чтобы получить белорусское гражданство, необходимо соблюдать и чтить нашу Конституцию и другие законодательные акты, а также знать один из государственных языков и прожить здесь непрерывно пять лет.
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