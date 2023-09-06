24 иностранца получили белорусское гражданство. Как это было

Для нас это тоже очень многое значит. Во-первых, это такой хороший маркер, который показывает, что жители других стран хотят жить в нашей стране, в Беларуси - в самой безопасной, социальной, в стране для народа. Поэтому, конечно, очень приятно, когда обращаются к главе государства с просьбой предоставить белорусское гражданство.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов