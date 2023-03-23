24 марта в Беларуси ожидается до +18°С

Дождь и до +18°С ожидается в Беларуси 24 марта, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается облачная погода, днем с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы по северо-востоку на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.