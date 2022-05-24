24 мая - день тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси принимает поздравления с днем тезоименитства. Глава церкви отмечает именины в день памяти своего небесного покровителя. Поздравление направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что святой равноапостольный Кирилл стал для всего славянского мира настоящим светочем христианского просвещения, продвижения православной веры, знаний и культуры. Патриарх Кирилл, подобно небесному покровителю, много трудится, чтобы подавать достойный пример беззаветного служения Богу и Отечеству. Глава белорусского государства подчеркнул, что авторитет настоятеля Русской православной церкви растет год от года, а его мудрое слово способствует укреплению общечеловеческих и христианских ценностей, объединяет православных христиан не только Беларуси и России, но и всего мира.