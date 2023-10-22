24 октября Дворец Независимости отметит важный юбилей - 10 лет

Символ белорусской нации, без которого невозможно представить суверенную Беларусь сегодня. Совсем скоро Дворец Независимости отметит важный юбилей - 10 лет. За эти годы место стало центром притяжения для многих политиков. Судьбы Минска и мира решались в этих стенах. И важно, что он никогда не закрывал двери для простых белорусов - это действительно народный символ.

Ну а геополитическая жизнь дворца началась 25 октября 2013 года. Тогда в этих стенах прошел саммит СНГ. Совсем другое время, другой мир, но Александр Лукашенко тогда произнес историческую речь, суть которой даже многие лидеры стран поняли только сейчас.

День рождения Дворца Независимости будем отмечать всей страной 24 октября.