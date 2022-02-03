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24 представителя Минской области примут участие в финале турнира "Снежный снайпер"
Самые меткие и быстрые снежные снайперы Минской области готовятся принять участие в финале республиканской лыжной гонки для юных биатлонистов. Всего на старт 11 февраля выйдут 24 представителя центрального региона. Все они - победители районных и областного этапов соревнований.
Забеги на лыжне, стрельба по мишеням и физические упражнения - сейчас атлеты тренируются на базе своих учреждений образования. А тем временем к большим финальным соревнованиям готовятся Раубичи. Илья Цветков продолжит тему.
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