24 представителя Минской области примут участие в финале турнира "Снежный снайпер"

Самые меткие и быстрые снежные снайперы Минской области готовятся принять участие в финале республиканской лыжной гонки для юных биатлонистов. Всего на старт 11 февраля выйдут 24 представителя центрального региона. Все они - победители районных и областного этапов соревнований.



Забеги на лыжне, стрельба по мишеням и физические упражнения - сейчас атлеты тренируются на базе своих учреждений образования. А тем временем к большим финальным соревнованиям готовятся Раубичи. Илья Цветков продолжит тему.