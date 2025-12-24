25 декабря католики празднуют один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово

Вторая по численности конфессия Беларуси встретила Рождество торжественными праздничными мессами. Они прошли во всех костелах страны.



Богослужение в центральном костеле Минска - архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии - возглавил архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. Традиционно встретить праздник в храме собралось множество верующих. На сохранении мира на нашей земле и на урегулировании конфликтов на всей планете сделал акцент в своем пастырском обращении предстоятель Белорусской католической церкви.

Праздничные богослужения, восхваляющие новорожденного Христа, будут продолжаться весь день. В больших и малых костелах Беларуси люди традиционно собираются на общую молитву, после праздник продолжится в кругу семьи и друзей.