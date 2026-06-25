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25 июня "Поезд Памяти" остановится в Полоцке
"Поезд Памяти" побывал уже в четырех городах Беларуси. Ребята спели гимн "Поезда Памяти" в Гродно, сочинили стихотворение о маршруте в Могилеве, а также наполнили позитивной энергией горожан Витебска и Бреста.
Елена Афанасьева, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:
"Сколько было людей на встрече нашего поезда - и маленькие, и взрослые люди. Они все с удовольствием не просто пришли посмотреть, что прибывает поезд, а действительно активно принимали участие. Они аплодировали коллективам, встречали поезд на платформе".
В проекте участвуют 200 человек из 18 стран. Впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США.
У маршрута - первый юбилей: уже 5 лет курсирует "Поезд Памяти". 25 июня на карте - Полоцк: первый книгопечатный город Беларуси.