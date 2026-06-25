25 июня "Поезд Памяти" остановится в Полоцке

"Поезд Памяти" побывал уже в четырех городах Беларуси. Ребята спели гимн "Поезда Памяти" в Гродно, сочинили стихотворение о маршруте в Могилеве, а также наполнили позитивной энергией горожан Витебска и Бреста.

Елена Афанасьева, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:

"Сколько было людей на встрече нашего поезда - и маленькие, и взрослые люди. Они все с удовольствием не просто пришли посмотреть, что прибывает поезд, а действительно активно принимали участие. Они аплодировали коллективам, встречали поезд на платформе".

Елена Афанасьева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4e8a31-1482-464f-90bb-4ab1bc182263/conversions/ae46a832-8824-4204-ad5a-35544c391150-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4e8a31-1482-464f-90bb-4ab1bc182263/conversions/ae46a832-8824-4204-ad5a-35544c391150-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4e8a31-1482-464f-90bb-4ab1bc182263/conversions/ae46a832-8824-4204-ad5a-35544c391150-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4e8a31-1482-464f-90bb-4ab1bc182263/conversions/ae46a832-8824-4204-ad5a-35544c391150-xl-___webp_1920.webp 1920w

В проекте участвуют 200 человек из 18 стран. Впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США.